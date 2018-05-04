Студентка НГУ выяснила причины нежелания родителей отдавать своих детей в школу

В рамках международной студенческой конференции магистрантка Новосибирского госуниверситета (НГУ) по направлению «Социология» Светлана Проноза представила результаты исследования, которое посвятила семейному образованию в России . Взяв интервью у 23 матерей в возрасте от 32 до 52 лет, она выяснила, что они не желают отдавать своих детей в школу.

Семейное обучение / http://static.ngs.ru/

Московской области. Согласно данным, представленным Единой информационной системой обеспечения деятельности Минобрнауки РФ , на начало 2017-2018 учебного года почти 15 тысяч человек (это 0,11% от общего числа учеников 1-9 классов) выбрали семейное образование. При этом треть таких семей живут в Москве

Среди причин, по которым был сделан выбор в пользу семейного обучения, отмечается следующее:

оптимизация (освобождение времени для других видов деятельности, повышение эффективности учебных занятий, избавление от лишних затрат времени и усилий);

развитие у ребёнка ответственности и самостоятельности;

забота о здоровье ребёнка (родители полагают, что школьные условия (нездоровый психологический климат, отсутствие учёта индивидуального темпа, ритма, режима дня и графика во время обучения) приводят к разрушению здоровья растущего детского организма);

автономность семьи от школы;

невыполнение учебными заведениями своих непосредственных функций (отсутствие постоянной связи с учителем, низкое качество преподавания, непрофессионализм и незаинтересованность учителей в результатах обучения).

Несмотря на то что ещё в 2012 году были узаконены внешкольные формы получения образования, на сегодняшний день нормы для них ещё требуют доработки, и родители, которые выбирают семейное обучение для своих детей, по сути, являются первопроходцами, а их дети в большинстве случаев становятся участниками неудачного эксперимента.

Новосибирская студентка обратила внимание также и на то, что учителя зачастую очень критично относятся к внешкольному образованию, а сами школы страдают от недофинансирования ввиду наличия таких «заочников». Все это тоже влияет на отношения родителей и учителей.

Описывая пути решения подобных конфликтных ситуаций, С. Проноза предлагает:

прикреплять ребёнка к частной школе, в которой, по её мнению, относятся к таким детям лояльнее, чем в бюджетных образовательных организациях;

доказывать своё право на семейное обучение через суд, если такая ситуация возникает;

обращаться к помощи посредника и отказываться от промежуточных аттестаций;

налаживать личные контакты с руководством школы.