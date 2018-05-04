Почти 70% учителей подвергаются буллингу со стороны обучающихся

По результатам исследования, проведённого в начале 2018 года интернет-порталом «Педсовет» совместно с проектно-учебной лабораторией журналистики НИУ ВШЭ , интернет-изданием «Директория.онлайн» и « Комсомольской правдой », оказалось, что около 70% учителей подвергаются систематической травле (буллингу) со стороны обучающихся.

Школа / https://www.gov.spb.ru/

Исследование под названием «Как ученики обижают учителя?» охватило 2800 школьных учителей из 75 российских регионов. Анализ результатов опроса показал, что самыми распространёнными формами буллинга (травли) в отношении учителей стали:

обсуждение учениками личной жизни педагога; демонстрация обучающимися своего презрения с помощью жестов или взглядов; намеренное систематическое нарушение дисциплины на занятиях; отказ выполнять требования учителя; игнорирование преподавателя или использование в обращение к нему кличек и прозвищ.

51,1% школьных учителей за время своей педагогической деятельности получали угрозы от своих подопечных, 28,6% — сталкивались с комментариями интимного характера, а 42,4% педагогов стали жертвами кибербуллинга. В попытках справиться с ситуацией преподаватели реагировали на происходящее по-разному. В частности, 35% опрошенных предпочитают делиться случившимся с коллегами, 31,1% обсуждают подобные проблемы в семье, а 23% попросту умалчивают о том, что оказались в трудном положении. И всего лишь 13,2% решили обратиться к психологу, при этом не к профессионалу, способному помочь справиться с проблемой, а к школьному, который должен поработать с детьми, травящими учителя. Однако попытки только лишь найти управу на агрессивных учеников в стремлении помочь выйти учителю из затруднительного положения редко бывают эффективными. Отметим, что результаты упомянутого исследования, авторами которого являются представители Проектно-исследовательской лаборатории образовательной и молодёжной журналистики Департамента коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Андрей Парницкий и Дарья Сапрыкина, впервые были представлены 21 апреля текущего года в рамках Московского международного салона образования.