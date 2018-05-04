Сетевая форма обучения

Перед Министерством науки и образования сегодня стоит новая цель — внедрение сетевой формы обучения, которая позволит не только укрепить связи с мировой наукой, но и обеспечить максимально тесное взаимодействие с другими учебными заведениями внутри государства.

Неизбежная реорганизация производства, связанная с развитием науки и внедрением инновационных технологий, ставит новые задачи перед образовательными организациями, которые занимаются подготовкой квалифицированных кадров. В том числе, эти изменения требуют совершенного нового подхода в обучении молодых специалистов. Отметим, что стратегия развития науки и образования уже закреплена законодательно, Указом Президента России № 559 и Постановлением Правительства №211. В данных документах 2020 год обозначен, как дата, когда не менее пяти ВУЗов России должны войти в список лучших мировых университетов. Согласно утвержденной стратегии, ключевым направлением развития российских ВУЗов должна стать:

реализация взаимодействия образовательных программ с зарубежной высшей школой, мобильность профессорско-преподавательского состава и студентов, обеспечивающая возможность обучения самым прогрессивным мировым технологиям, привлечение специалистов из западных стран для обучения студентов и обмена опытом.

Специалисты уверены, что такие задачи могут быть реализованы только при условии внедрения новых форм обучения. Именно поэтому перед Министерством науки и образования сегодня стоит новая цель — внедрение сетевой формы обучения, которая позволит не только укрепить связи с мировой наукой, но и обеспечить максимально тесное взаимодействие с другими учебными заведениями внутри государства.

Что такое сетевая форма обучения?

Сетевая форма обучения — метод реализации образовательных программ с использованием ресурсов самых разных организаций (образовательных (в том числе иностранных), производственных, медицинских, научных и т.д.), обладающих возможностями для проведения учебной/производственной практики или других видов учебной деятельности в рамках реализуемой образовательной программы.

Хорошо известно, что прогресс в науке невозможен без тесного взаимодействия ученых всего мира. Вместе с тем, учитывая, что все продукты научной деятельности используются, прежде всего, в ведущих отраслях экономики и бизнеса, возникла необходимость внедрения сетевой формы обучения, которая предполагает практическую деятельность молодых специалистов в условиях прямого сотрудничества с производством и бизнесом. Нельзя не отметить, что сетевая форма обучения также направлена на мотивирование руководителей предприятий, которые могут оказать содействие в практическом обучении студентов, проявлять заинтересованность к привлечению молодых квалифицированных кадров. При этом главный вклад предприятий в процесс подготовки квалифицированных кадров — предоставление материально-технической базы, позволяющей студентам закрепить теоретические знания на практике, а ученым — создавать новые технологии, основываясь на реальных потребностях производства. Сетевое обучение, как форма, предполагающая вовлечение в ход подготовки специалистов всех сфер производства, материальных и кадровых ресурсов, должна иметь четкую структуру с определением круга обязанностей и ответственности всех участников процесса. Кстати, именно разработкой четкого плана регулирования межсетевого взаимодействия различных организаций и занимается Минобрнауки, поскольку в сфере компетенции ведомства как раз и находится создание единого плана обучения и выдача лицензий на тот или другой вид образовательной деятельности.

Преимущества сетевой формы обучения Построение сетевой формы обучения существенно расширяет возможности всех участников обучающей программы. Но хочется отметить, в первую очередь, преимущества, открывающиеся для будущих специалистов. Благодаря сетевой форме обучения они имеют возможность:

одновременно обучаться в основном ВУЗе и осваивать смежные дисциплины во втором ВУЗе или в Центре ДПО, заниматься научной деятельностью и одновременно проходить стажировку на предприятии, что практически полностью позволяет решить проблему трудоустройства молодого выпускника.

Подчеркнем, что параллельное обучение в разных образовательных организациях осуществляется по единой учебной программе. Например, студент изучает симметрично программы двух ВУЗов, имеющих согласованный учебный план, но при этом молодой специалист получает два диплома по смежным специальностям. Кроме такого варианта обучения, сотрудниками Минобрнауки разработаны программы, включающие любое из направлений:

теоретического обучения; обучения и стажировки; научно-исследовательской работы; производственной практики.

Все эти составляющие по выбору студента могут быть включены в учебный план, и на каждом этапе обучения он получает диплом, сертификат или удостоверение о прохождении обучения и присвоении квалификации. Дополнительным бонусом сетевого обучения является признание дипломов ВУЗами-партнерами, что существенно расширяет возможности студентов, в том числе — на международном уровне. Перспективы сетевого обучения В свете неуклонного развития научно-технического прогресса и в связи с объявленными Президентом России приоритетными направлениями повышения роста экономики и обеспечения конкурентоспособности/безопасности государства, сетевая форма обучения сегодня признана едва ли не самой прогрессивной системой образования. Специалисты утверждают, что именно она открывает максимально полный доступ к самым передовым достижениям науки и техники.