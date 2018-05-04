Минобразования РФ планирует устранить в регионах вариативность программ по истории 

На расширенном заседании Попечительского совета фонда «История Отечества», прошедшего в минувшую пятницу, Ольга Васильева, глава Минобрнауки РФ, заявила о намерении ведомства избавиться от вариативности учебных программ по истории в регионах.
Ольга Васильева на заседании Попечительского совета фонда «История Отечества» / https://historyrussia.org/
По словам министра, в ходе серьёзной и глубокой работы по историко-культурному стандарту в настоящее время наличие некоторой вариативности различных программ по истории в регионах вызывает недоумение. Проблему необходимо решать вкупе с решением проблемы единого образовательного стандарта по всей стране. Базой же должен стать историко-культурный стандарт, на основе которого были написаны федеральные образовательные госстандарты (ФГОСы) по истории. Кроме того, О. Васильева подчеркнула, что формирование единого образовательного пространства влечёт за собой создание общности ценностных ориентиров, и возможность эту дают именно такие предметы, как история и литература. Также глава Минобрнауки отметила особую роль фонда «История Отечества», создание которого было продиктовано необходимостью повысить историческую грамотность россиян, и особенно молодёжи, которая, по словам министра, имеет отдалённое представление об истории и слабо в ней разбирается.
"Хочу отдельно поблагодарить фонд за историко-документальный портал, который объединил несколько крупных научных ресурсов. Это беспрецедентное явление — электронная библиотека исторических документов, где сейчас 20 тысяч оцифрованных документов, которыми могут пользоваться все: как специалисты историки, так и те, кто любит свою историю", — сообщила Ольга Васильева.
Напомним, что фонд «История Отечества» является некоммерческой организацией, сформированной в 2016 году по указу президента России. Его основная деятельность — популяризация отечественной истории в РФ и за рубежом, сохранение традиций и наследия народов РФ и поддержка программ исторического просвещения.