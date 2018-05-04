Ещё
Минобразования РФ планирует устранить в регионах вариативность программ по истории
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобразования РФ планирует устранить в регионах вариативность программ по истории 

Навигатор образования 40 минут назад
Фото: Навигатор образования
На расширенном заседании Попечительского совета фонда «История Отечества», прошедшего в минувшую пятницу, Ольга Васильева, глава Минобрнауки РФ, заявила о намерении ведомства избавиться от вариативности учебных программ по истории в регионах.
Ольга Васильева на заседании Попечительского совета фонда «История Отечества» / https://historyrussia.org/
По словам министра, в ходе серьёзной и глубокой работы по историко-культурному стандарту в настоящее время наличие некоторой вариативности различных программ по истории в регионах вызывает недоумение. Проблему необходимо решать вкупе с решением проблемы единого образовательного стандарта по всей стране. Базой же должен стать историко-культурный стандарт, на основе которого были написаны федеральные образовательные госстандарты (ФГОСы) по истории. Кроме того, О. Васильева подчеркнула, что формирование единого образовательного пространства влечёт за собой создание общности ценностных ориентиров, и возможность эту дают именно такие предметы, как история и литература. Также глава Минобрнауки отметила особую роль фонда «История Отечества», создание которого было продиктовано необходимостью повысить историческую грамотность россиян, и особенно молодёжи, которая, по словам министра, имеет отдалённое представление об истории и слабо в ней разбирается.
"Хочу отдельно поблагодарить фонд за историко-документальный портал, который объединил несколько крупных научных ресурсов. Это беспрецедентное явление — электронная библиотека исторических документов, где сейчас 20 тысяч оцифрованных документов, которыми могут пользоваться все: как специалисты историки, так и те, кто любит свою историю", — сообщила Ольга Васильева.
Напомним, что фонд «История Отечества» является некоммерческой организацией, сформированной в 2016 году по указу президента России. Его основная деятельность — популяризация отечественной истории в РФ и за рубежом, сохранение традиций и наследия народов РФ и поддержка программ исторического просвещения.
Навигатор образования: последние новости
Студентка НГУ выяснила причины нежелания родителей отдавать своих детей в школу Совет ректоров выдвинул ряд инициатив Свыше 30% учебников не прошли государственную экспертизу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое правительство: кто уйдет, кто останется83
Певица погибла во время отдыха32
Переговоры Китая и США провалились99
В Twitter сообщили о смерти Аллы Пугачевой10
Смерть звезды экрана, позор Украины и другие события дня34
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение