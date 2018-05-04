Трамп собирается вооружить школьных учителей

«Дарованные второй поправкой права под осадой, но они никогда не будут под осадой, пока я президент», — отметил глава Белого дома.

Американский лидер также затронул тему стрельбы в американских школах. Он указал на то, что в 98% случаях стрельба происходит там, где ношение оружия под запретом.

«Нет более привлекательного знака для массового убийцы, чем табличка, на которой сказано "Эта школа — территория без оружия". Заходи и бери нас», — подчеркнул Трамп.

Президент США добавил, что администрация выделяет много сил на усовершенствование безопасности в школах. В частности, выделено два миллиарда долларов, куда входят закупки металлодетекторов, усовершенствование охраны и проверки психического здоровья, в том числе тех, кто планирует закупать оружие.

По словам Трампа, гарантией предотвращения стрельбы в школах служат обученные охранники в школах и учителя, которые «должны иметь скрытое оружие».