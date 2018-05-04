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Трамп собирается вооружить школьных учителей
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Трамп собирается вооружить школьных учителей 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: im West/ ZUMAPRESS/ Globallookpress
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на собрании членов Национальной стрелковой ассоциации в Далласе, пообещал оградить от нападок вторую поправку конституции, которая дает американцам право на ношение оружия, сообщает ABC News.
«Дарованные второй поправкой права под осадой, но они никогда не будут под осадой, пока я президент», — отметил глава Белого дома.
Американский лидер также затронул тему стрельбы в американских школах. Он указал на то, что в 98% случаях стрельба происходит там, где ношение оружия под запретом.
«Нет более привлекательного знака для массового убийцы, чем табличка, на которой сказано "Эта школа — территория без оружия". Заходи и бери нас», — подчеркнул Трамп.
Президент США добавил, что администрация выделяет много сил на усовершенствование безопасности в школах. В частности, выделено два миллиарда долларов, куда входят закупки металлодетекторов, усовершенствование охраны и проверки психического здоровья, в том числе тех, кто планирует закупать оружие.
По словам Трампа, гарантией предотвращения стрельбы в школах служат обученные охранники в школах и учителя, которые «должны иметь скрытое оружие».
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