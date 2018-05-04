Пенс: администрация Трампа борется с насилием в школах

Пенс: администрация США борется с насилием в школах, но сохраняет право владеть оружием

Администрация Трампа намерена сохранять право граждан на владение оружием и в то же время противодействовать насилию в школах. Об этом заявил в пятницу в Далласе вице-президент США Майкл Пенс , выступая перед участниками 147-й ежегодной конференции Национальной стрелковой ассоциации.

Вице-президент упомянул о трагедии в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд (штате Флорида). Он заявил, что "борьба с этим злом будет продолжаться при сохранении права граждан на владение оружием".

"Для того, чтобы противостоять преступникам, нужен законопослушный человек, владеющий оружием", — утверждал он, напомнив о том, что администрация Трампа выделила средства на повышение мер безопасности в школах и выдвинула инициативу, дающую право преподавателям приходить в школы вооруженными.

19-летний Николас Круз , исключенный ранее из школы Marjory Stoneman Douglas за нарушения дисциплины, 14 февраля вооружился полуавтоматической винтовкой AR-15 и открыл огонь по учащимся и преподавателям школы, убив 17 и ранив 15 человек. По данным СМИ, Круз смог легально приобрести оружие, хотя ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство и в умышленном убийстве и ему может грозить смертная казнь. Сейчас находится в тюрьме в Форт-Лодердейле (штат Флорида)