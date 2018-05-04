Гостиничный бизнес: молодые профессионалы сдали экзамен по стандартам WorldSkills

Рассказать об услугах, разобраться в проблемах, предложить лучшие варианты. В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна будущие работники отельного бизнеса впервые сдавали экзамен по мировым стандартам WorldSkills.

Клиент всегда прав. А если все-таки нет, вежливый тон и самообладание сохранять необходимо. Плюс к этому — знания гостиничного сервиса, языка, оргтехники и специальных компьютерных программ. На демонстрационном экзамене между студентами разыгрываются самые типичные ситуации, с которыми может столкнуться администратор отеля.

Экзамен проходит по международным стандартам. Соответственно, и задания, которые достаются случайно, могут быть на английском языке.

В соревнованиях профмастерства WorldSkills студенты колледжа участвуют с самого начала и ежегодно занимают призовые места на уровне региона. Международные стандарты на экзаменах здесь были введены одними из первых в России

"WorldSkills для нас — это стимул, это образец, это формат, по которому мы живем целый год для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, соревновании, и все студенты понимают, что это требование сегодняшнего дня", — рассказала директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Татьяна Санникова.

В аттестации принимают участие и сами представители гостиничного бизнеса. Они выступают в роли наблюдателей и экспертов, а также уже для себя отмечают самых способных студентов — свои будущие кадры.