Самарской школе № 108 присвоено звание советского конструктора Сергея Ильюшина

Летающий танк, «черная смерть» — так называли легендарный Ил-2. Он стал одним из символов Победы. Сегодня имя его не менее легендарного создателя присвоено Самарской 108-й школе.

С этой секунды школа № 108 носит имя великого советского конструктора Сергея Ильюшина. История простого рабочего, создавшего знаменитый Ил-2, не оставила равнодушных. На линейке при параде ученики всех классов. В этой школе развито самоуправление. И именно совет старшеклассников выступил с исторической инициативой.

Игорь Станкевич. У 108-й школы большие традиции: в отряд юнармии с каждым годом вступают все больше учащихся. Ежегодно юные знатоки армейского дела занимают призовые места в военно-патриотических играх. «Мы сегодня видели школьников, которые свободно говорят о великом конструкторе, они знают его историю, мы видим, что классы, стоявшие на линейке, они знают, о ком идет речь, это же важно. Школа уже изучила своего героя, и само присвоение — это настоящий праздник», — отметил депутат Госдумы РФ

Главный майский праздник школа встретит уже под именем Сергея Валентиновича Ильюшина, который внес, возможно, один из самых больших вкладов в победу Красной Армии. И об этом здесь знают все ученики.