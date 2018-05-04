Парк «Русская Арктика» готовится в 2019 году представить школьный проект «Арктиковедение»

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. /ТАСС/. Специалисты национального парка «Русская Арктика» ведут подготовку образовательного проекта для школьников, получившего название «Арктиковедение». В окончательном виде дополнительный образовательный курс должен быть представлен в 2019 году, рассказал ТАСС директор парка Александр Кирилов.

"Мы пробуем разные элементы, которые войдут потом в состав общего большого образовательного постоянно действующего курса, который будет ориентирован на разные возрастные группы учеников от младшей школы до старшей школы под общим названием «Арктиковедение». Сроки мы для себя ставим 2019 год", — сказал Кирилов

По его словам, новый образовательный проект готовится специалистами парка вместе с сотрудниками архангельской школы номер 45. Сейчас ведется методическая разработка нового курса. В него войдут уже отработанные паркам мероприятия, как Арктический диктант, впервые прошедший в апреле в ряде школ Архангельска , включающий в себя вопросы об истории и природе Крайнего Севера. Также в него войдут новые разработки парка, такие как Арктический Букварь, который сейчас готовится к изданию.

"Данная программа будет идти дополнительно к школьным предметам, но ее можно интегрировать в школьные предметы", — рассказал Кирилов, отметив, что целью курса является повышение интереса школьников России к освоению Арктики.

Первоначально парк планирует опробовать программу на школьниках города Архангельска. В перспективе планируется выход «Арктиковедения» на всероссийский уровень.