Армянские школьники захотели отставки директора

Армянские школьники захотели отставки не пускавшей их на митинги директора школы

Ереване в пятницу, 4 мая, состоялась акция протеста с требованием отставки директора общеобразовательной школы №11 имени Монте Мелконяна. Об этом сообщает «Интерфакс».

Школьники, их родители и правозащитники утверждают, что директор школы Рузанна Азизян не разрешала учащимся участвовать в акциях протеста, организованных кандидатом на пост премьер-министра страны Николом Пашиняном, насильно удерживая их в школе. В акции принимали участие несколько сотен человек.

«Это было неожиданно, я своих учеников такими не видела, они никогда не здоровались со мной без улыбки. Это было организовано, то, что было организовано против премьер-министра, теперь устраивается против меня», — заявила изданию «Аравот» Азизян, бывшая однокурсница Сержа Саргсяна, занимавшего посты президента и премьер-министра Армении.

«Радио Азатутюн» (местная служба «Радио Свобода» ) указывает, что отставки Азизян требуют и учителя школы. Они утверждают, что в школе продолжаются регулярные сборы денег — учителя и другие сотрудники собирают годовые премии и передают их Азизян через ее доверенное лицо. Hetq добавляет, что армянская пресса неоднократно писала о случаях денежных поборов в этой школе, а также увольнении педагогов, жалобах учителей и родителей. Под требованием об отставке Азизян подписались около 100 учителей, указывает издание.

Учитель физкультуры Лазарь Караханов заявил, чаша терпения переполнилась во время акций протеста против Республиканской партии , когда учителя и ученики решили присоединиться к митингам. Азизян, в свою очередь, закрыла двери школы, чтобы никто не смог выйти из здания. Физрук перенес лежавшие у входа деревянные доски и открыл двери для учителей и учеников, после чего методическое объединение организовало сбор подписей под требованием о его увольнении, но никто из учителей его подписывать не стал.

Глава оппозиционной фракции «Елк» в Совета старейшин Еревана Давид Хажакян заявил, что объединение обратится к мэру города Тарону Маркаряну с предложением уволить Азизян.