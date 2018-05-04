Учащиеся школы №1242 победили в крупном творческом конкурсе «С книгой в руках-2018»

Двое учащихся школы №1242 Максим Г. и Егор С. победили в интернет-конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного искусства «С книгой в руках-2018», итоги которого подвели в четверг, 3 мая.

Организатором и инициатором конкурса среди школьников уже второй год выступает детско-юношеский центр «Виктория» из соседнего Чертанова Южного. Ребята бирюлевской школы представили на суд жюри творческие работы, посвященные юбилеям любимых детских литераторов Николая Носова Сергея Михалкова . По словам директора школы Ирины Палиховой, свои конкурсные творения Максим и Егор создавали вместе с классными руководителями и библиотекарем школы № 1242.

— Наш талантливый первоклассник Максим Г. участвует во многих городских конкурсах, в том числе, и в этом. Он подготовил работу к 110-летию Николая Носова. Второй мальчик, Егор С., посвятил свой творческий проект 105-летию со дня рождения Сергея Михалкова, — рассказала редакции «Обозрение. Бирюлево Западное» Ирина Палихова.

Как отметила организатор конкурса, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДЮЦ «Виктория» Гульшат Латыпова, за два года существования творческий турнир объединил более тысячи школьников из Москвы Московской области . Интерес детей настолько велик, что сегодня организаторы задумываются о том, чтобы сделать конкурс межрегиональным:

— В этом году мы получили более 1200 работ, 700 из которых стали призерами и победителями. Мы принимали работы в течение месяца, каждую из них рассматривали судьи конкурса. Удивительно, сколько эмоций и чувств дети вложили в свои рисунки и аппликации. Очень сложно было отобрать призовые работы, потому что такие конкурсы проводятся в первую очередь для детей, чтобы они могли выразить себя, — призналась Гульшат Латыпова.

Все участники конкурса с помощью родителей могут распечатать грамоты участников с сайта центра до 15 июля. А вот дипломанты и лауреаты получат свои дипломы после 20-го мая.