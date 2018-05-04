Ещё
В РФ поменяют систему преподавания ОБЖ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После пожара в Кемерово в России решили поменять систему преподавания ОБЖ 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: РИА Новости
После трагедии в Кемерово Минобрнауки начало работу над концепцией преподавания ОБЖ и обществознания «для совершенствования содержания учебников, методик и технологий формирования установок безопасного поведения в условиях повседневной жизни и различных опасных ситуациях», пишут СМИ.
Как передает НТВ, в МЧС подготовили проект приказа, предусматривающего обучение пожарной безопасности согласно «единообразному подходу». К примеру, в кинотеатрах перед сеансом могут начать показывать ролики о том, как действовать при возгорании.
Кроме этого, в законодательство планируется внести ряд изменений, касающихся вопросов пожарной безопасности.
Как считают в МЧС, надзорные мероприятия должны проходить не в отношении не организации-владельца, а самого объекта защиты. Также планируется проводить обязательные рейды по местам массового скопления людей и ввести лицензирование деятельности по проектированию средств обеспечения пожарной безопасности.
Накануне сообщалось, что главное управление по расследованию особо важных дел СК по результатам встречи с потерпевшими по делу о пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» назначило ряд сложных экспертиз для проверки озвученных доводов, в том числе специальную пожарно-техническую, фоноскопическую и экспертизу по изъятым видеозаписям.
Пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни не менее 60 человек. После трагедии СК изъял документы в региональном ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Студенты МГУ и ВШЭ выстроились в «живой щит» против создания фан-зоны ЧМ-2018 Рособрнадзор рассказал, как успокоиться перед ЕГЭ Минобрнауки раскритиковало треть школьных учебников
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое правительство: кто уйдет, кто останется76
Переговоры Китая и США провалились99
Певица погибла во время отдыха32
Смерть звезды экрана, позор Украины и другие события дня34
В Twitter сообщили о смерти Аллы Пугачевой10
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение