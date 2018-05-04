В РФ поменяют систему преподавания ОБЖ

После пожара в Кемерово в России решили поменять систему преподавания ОБЖ

После трагедии в Кемерово Минобрнауки начало работу над концепцией преподавания ОБЖ и обществознания «для совершенствования содержания учебников, методик и технологий формирования установок безопасного поведения в условиях повседневной жизни и различных опасных ситуациях», пишут СМИ.

Как передает НТВ, в МЧС подготовили проект приказа, предусматривающего обучение пожарной безопасности согласно «единообразному подходу». К примеру, в кинотеатрах перед сеансом могут начать показывать ролики о том, как действовать при возгорании.

Кроме этого, в законодательство планируется внести ряд изменений, касающихся вопросов пожарной безопасности.

Как считают в МЧС, надзорные мероприятия должны проходить не в отношении не организации-владельца, а самого объекта защиты. Также планируется проводить обязательные рейды по местам массового скопления людей и ввести лицензирование деятельности по проектированию средств обеспечения пожарной безопасности.

Накануне сообщалось, что главное управление по расследованию особо важных дел СК по результатам встречи с потерпевшими по делу о пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» назначило ряд сложных экспертиз для проверки озвученных доводов, в том числе специальную пожарно-техническую, фоноскопическую и экспертизу по изъятым видеозаписям.

Пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни не менее 60 человек. После трагедии СК изъял документы в региональном ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.