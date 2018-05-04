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Глава Рособрнадзора: дополнительная экспертиза повысит качество школьных учебников
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Глава Рособрнадзора: дополнительная экспертиза повысит качество школьных учебников 

Rambler News Service 2 часа назад
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в интервью «Российской газете» рассказал о перспективах учебников, которые получили отрицательные заключения государственной экспертизы. По его словам, дополнительная экспертиза не повлияет на рынок учебников, но позволит повысить качество школьной литературы.
«В глобальном смысле ничего не изменится. Если совет по учебникам примет результаты экспертизы, издательствам придется более внимательно подходить к вопросу проверки качества того, что они печатают. На присутствии издательств на рынке проведенная экспертиза никак не скажется. Она пока не сокращает федеральный перечень учебников, а только лишь подтверждает, что его формирование требует новых правил», — сказал Кравцов.
По словам чиновника, говорить о дальнейшей судьбе «забракованных» учебников рано: «Если экспертный совет при министерстве примет результаты экспертизы, то, конечно, учебники с отрицательной экспертизой в федеральный перечень не попадут».
При этом Кравцов отмечает, что речь не идет обо всём федеральном перечне учебников. «Пока мы говорим только о новых учебниках, которые издательства представили министерству для включения в перечень», — пояснил Кравцов.
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