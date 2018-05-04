Ученики школы №1421 победили на «Президентских состязаниях» в Рязанском

Воспитанники первого класса школы №1421, которая находится на территории Рязанского, стали лидерами районного этапа «Президентских состязаний».

— Ребята проявили себя настоящими бойцами и показали максимально высокие результаты, завоевав первое место среди 11 школ района. Команда включала восемь мальчиков и восемь девочек. На следующем этапе наши ребята посоревнуются со школьниками со всего округа, — уточнил представитель образовательного учреждения.

Напомним, что школа №1421 находится по адресу Васильцовский Стан, дом 4. (мю)