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Ученики школы №1421 победили на «Президентских состязаниях» в Рязанском
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Ученики школы №1421 победили на «Президентских состязаниях» в Рязанском 

Управа Рязанского района 43 минуты назад
Воспитанники первого класса школы №1421, которая находится на территории Рязанского, стали лидерами районного этапа «Президентских состязаний».
— Ребята проявили себя настоящими бойцами и показали максимально высокие результаты, завоевав первое место среди 11 школ района. Команда включала восемь мальчиков и восемь девочек. На следующем этапе наши ребята посоревнуются со школьниками со всего округа, — уточнил представитель образовательного учреждения.
Напомним, что школа №1421 находится по адресу Васильцовский Стан, дом 4. (мю)
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