Школе в селе Спасская Губа присвоено имя Героя Советского Союза

В этом году более 10 школам Карелии планируется присвоить имена героев.

В преддверии Дня Победы в селе Спасская Губа Кондопожского района состоялась церемония присвоения местной школе имени Героя Советского Союза Василия Макаровича Филиппова

Василий Филиппов закончил эту школу в 1937 году. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, он проявил невероятное мужество в годы Великой Отечественной войны, неоднократно был ранен и снова возвращался на поле боя. Во время последнего сражения Василий Макарович заменил погибшего командира стрелковой роты и повел за собой роту на штурм вражеского дзота. Филиппов погиб. Это было в октябре 1944-го. Звания Героя Советского Союза он удостоен посмертно.

В 1953 году имя героя было присвоено пионерской дружине спасогубской школы. Спустя 65 лет сама школа может с гордостью носить имя Василия Макаровича. Родственники героя передали в школьный музей документы, связанные с Василием Макаровичем, в частности фотографии и фронтовые письма.

Отмечается, что в течение года более 10 школам Карелии планируется присвоить имена героев.