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Свыше 90 детей из Удмуртии стали призерами всероссийской школьной олимпиады-2018
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Свыше 90 детей из Удмуртии стали призерами всероссийской школьной олимпиады-2018 

ТАСС 56 минут назад
ИЖЕВСК, 4 мая. /ТАСС/. Рекордное количество школьников из Удмуртии — в общей сложности 90 человек — стали победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады в 2018 году, сообщила ТАСС в пятницу министр образования и науки республики Светлана Болотникова.
"Участниками заключительного этапа стали 154 школьника из Удмуртии, из них 10 победителей и 80 призеров. На олимпиаде прошлого года за Удмуртию выступали 136 человек, победителями были семеро, призерами — 63 человека", — рассказала министр.
Болотникова отметила, что число участников всероссийской олимпиады растет с каждым годом, и с 2015 года этот показатель вырос почти в два раза. По ее словам, ученики из Удмуртии показывают блестящие знания по таким предметам, как, например, география, математика, русский язык, химия, экология, экономика.
В министерстве уточнили, что победители олимпиад при поступлении в вузы Удмуртии получают повышенную стипендию — 5 тыс. рублей (вместо обычной в 1,7 тыс. рублей), данная стипендия финансируется поровну за счет бюджета республики и собственных денег вуза. Кроме того, «олимпиадники» могут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в некоторые российские университеты.
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