Талантливые школьники получили стипендии в Приозерском районе

По сложившейся в Приозерском районе доброй традиции, ежегодно, на завершающем этапе учебного года, лучшим учащимся школ искусств, добившимся успехов в учении, побед на региональных и международных конкурсах, вручается стипендия главы администрации Приозерского района.

Не нарушили традицию и в этом году. Стипендию главы администрации Приозерского района Александра Соклакова его заместитель по социальным вопросам Любовь Котова по итогам нынешнего учебного года вручила семи самым трудолюбивым и талантливым воспитанникам детских школ искусств. Церемония награждения прошла на ежегодном отчетном концерте учащихся ДШИ 1 мая на сцене Приозерского киноконцертного зала.

Новыми стипендиатами стали учащийся Приозерской детской художественной школы Александр Альцман, Гюнай Ахундова, Александр Баранов Никита Катаев и Леонид Самарин –воспитанники Сосновской ДШИ, учащаяся Кузнечненской школы искусств Софья Богданова и Иван Редзько из Приозерской школы искусств.

Благодарственными письмами за успехи в учебе, высокие творческие достижения и активную концертную деятельность глава администрации района Александр Соклаков отметил Елизавету Авдееву (Приозерская ДШИ), Анастасию Анисимову (Кузнечненская ДШИ) и Софию Кюркчи (Приозерская детская художественная школа).

Также Благодарственными письмами главы администрации района за плодотворную работу по подготовке учащихся к конкурсам 2017-2018 гг были награждены педагоги. Это Оксана Гостева (Кузнечненская ДШИ), Салима Корнаушенко (Приозерская ДХШ), Лариса Костюк и Татьяна Кошкарева (Сосновская ДШИ), Валентина Уйменова (Приозерская ДШИ). Почетной грамотой главы администрации Приозерского района за долголетний педагогический труд и в связи с юбилеем, была награждена преподаватель Приозерской ДШИ Татьяна Шуклина

Свои таланты перед зрителями продемонстрировали в отчетном концерте лучшие воспитанники школ искусств. Присутствующие в киноконцертном зале смогли насладиться выступлениями детских хоров, солистов, виртуозной игрой школьников на музыкальных инструментах, а также выступлениями хореографических отделений школ.

Вручая награды, заместитель главы администрации района Любовь Котова поблагодарила школьников и их педагогов за яркие впечатления от концерта, яркие победы в учебном году, за вклад в культурное развитие Приозерского района.