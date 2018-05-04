Ещё
Школьники из Бабушкинского приняли участие в квесте «Цветик-семицветик»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня
Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня

Школьники из Бабушкинского приняли участие в квесте «Цветик-семицветик» 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В рамках проекта «Профессиональные стажировки» ученики школы № 1095 24 апреля приняли участие в квесте «Цветик— семицветик», организованном ГБПОУ «Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23». Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.
«Ребята с удовольствием поучаствовали в спортивных и интеллектуальных соревнованиях, в мастер-классе по квиллингу, своими руками изготовили божьих коровок из скорлупы грецкого ореха, а также прошли испытание в веревочном городке», — говорится в сообщении.
Всего в квесте приняли участие порядка 10 человек. (ео)
Управа района Бабушкинский: последние новости
Школьникам из Бабушкинского рассказали о вреде наркотиков Ученикам из Бабушкинского рассказали о фармацевтике В школе №1558 состоялся фестиваль «Aerobics-Dance-2018»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу235
Певица погибла во время отдыха13
Украина направила России ноту118
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ116
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов198
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение