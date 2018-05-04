Школьники из Бабушкинского приняли участие в квесте «Цветик-семицветик»

В рамках проекта «Профессиональные стажировки» ученики школы № 1095 24 апреля приняли участие в квесте «Цветик— семицветик», организованном ГБПОУ «Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23». Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.

«Ребята с удовольствием поучаствовали в спортивных и интеллектуальных соревнованиях, в мастер-классе по квиллингу, своими руками изготовили божьих коровок из скорлупы грецкого ореха, а также прошли испытание в веревочном городке», — говорится в сообщении.

Всего в квесте приняли участие порядка 10 человек. (ео)