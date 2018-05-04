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Жители Молжаниновского возложили цветы к Вечному огню на Красной площади
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Жители Молжаниновского возложили цветы к Вечному огню на Красной площади 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В преддверии Дня Победы учащиеся «Школы Перспектива» возложили цветы к Вечному огню на Красной площади столицы.
— Трудно переоценить значение Вечного огня для каждого человека не только живущего в Москве, но и рожденного в бывшем Советском Союзе. Вечный огонь — это символ памяти о миллионах погибших людей во время Второй мировой войны и место славы российского оружия, где с особой остротой проявляется чувство патриотизма, — отметил представитель администрации школы.
К акции присоединилась и директор школы Наталья Тверская. (то)
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