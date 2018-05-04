Ещё
Юные хористы из Сокола выступят на фестивале «Звучит Москва»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня
Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня

Юные хористы из Сокола выступят на фестивале «Звучит Москва» 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Хор «Акварель» школы № 1251 района Сокол 27 апреля открывал конкурсную программу московского международного фестиваля-конкурса «Звучит Москва». Открытие состоялось в Центральном доме работников искусств.
«В школьной «Акварели» поют младшие школьники — именно им предстоит раскрыть возможности широко обсуждаемой сейчас Стратегии развития московского образования— 2025. И это здорово, сколько побед у них впереди!», — говорится на официальном сайте школы.
Фестиваль «Звучит Москва» — это крупнейший в России молодежный музыкальный форум. Его программа включает конкурсы, гала-концерты, сольные выступления коллективов-участников в концертных залах столицы, творческие встречи, открытые уроки и мастер-классы, научно-практические конференции по проблемам развития детского и молодежного музыкального творчества. (жм)
Управа района Сокол города Москвы: последние новости
Школьницы из Сокола побывали в крымском «Хогвартсе» Школьники из Сокола готовятся отметить День Победы Представители МГУПП из Сокола присоединились к «Деловому завтраку» с участием дипломатов из Америки и Европы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу232
Певица погибла во время отдыха13
Украина направила России ноту106
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ107
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов195
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение