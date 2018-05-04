Юные хористы из Сокола выступят на фестивале «Звучит Москва»

Хор «Акварель» школы № 1251 района Сокол 27 апреля открывал конкурсную программу московского международного фестиваля-конкурса «Звучит Москва ». Открытие состоялось в Центральном доме работников искусств.

«В школьной «Акварели» поют младшие школьники — именно им предстоит раскрыть возможности широко обсуждаемой сейчас Стратегии развития московского образования— 2025. И это здорово, сколько побед у них впереди!», — говорится на официальном сайте школы.