Юные хористы из Сокола выступят на фестивале «Звучит Москва» 

Хор «Акварель» школы № 1251 района Сокол 27 апреля открывал конкурсную программу московского международного фестиваля-конкурса «Звучит Москва». Открытие состоялось в Центральном доме работников искусств.
«В школьной «Акварели» поют младшие школьники — именно им предстоит раскрыть возможности широко обсуждаемой сейчас Стратегии развития московского образования— 2025. И это здорово, сколько побед у них впереди!», — говорится на официальном сайте школы.
Фестиваль «Звучит Москва» — это крупнейший в России молодежный музыкальный форум. Его программа включает конкурсы, гала-концерты, сольные выступления коллективов-участников в концертных залах столицы, творческие встречи, открытые уроки и мастер-классы, научно-практические конференции по проблемам развития детского и молодежного музыкального творчества. (жм)