Российская академия образования представила список глупых ошибок из школьных учебников

Недавно эксперты Российской академии образования (РАО) забраковали 30% школьных учебников во время дополнительной экспертизы, проведенной по инициативе Минобрнауки . По итогам своей работы специалисты собрали целый перечень ошибок и недочетов, которые они обнаружили в книгах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на презентацию, подготовленную РАО для Минобрнауки.

Замечания были разными: где-то материал иллюстрирует не тот рисунок, а где-то есть и серьезные ошибки, и даже пропаганда табакокурения. Так, в учебнике биологии на картинке почему-то оказалось показано строение губки, а не клетки, а также написано, что крулые черви могут дышать.

В одном из учебников по истории эксперты обнаружили неправильные подписи к картинкам, неверные даты строительства одного из памятников и даже место его расположения было указано ошибочно. В учебнике по английскому языку почему-то есть изображения с персонажами, которые корят, пьют алкогольные напитки и ловят рыбу с помощью взрывчатки.

Также эксперты РАО раскритиковали некоторые учебники по ИЗО за изобилие иллюстраций обнаженной натуры. Нашлись претензии и к учебникам по информатике. Например, в одной из книг можно найти подробное описание операционной системы Windows 95, зато про современные технологии почти ничего не сказано. А указанному в учебнике порядку форматирования системного диска вообще нельзя обучать. Следование данным инструкциям приведет к тому, что компьютер останется без операционной системы в нерабочем состоянии.

В ходе проверки нашлось много ошибок в терминах в учебниках математики и химии. Смутило экспертов задание в учебнике по музыке — «создать свой вариант биографии Моцарта». В академии уверены, что подобная практика не поспособствует формированию у школьников достоверных знаний о творческой биографии композитора. А в учебнике экономики найдено ложное утверждение, что люди, закончившие школу, на 50% реже заражаются СПИДом.

Известно, что всего в презентации РАО содержиться более 50 иллюстраций. Однако эксперты предпочли не указывать авторов раскритикованных учебников.

Мы сознательно не указываем конкретные издания до финального заседания в Минобрнауки по результатам экспертизы,

— заявили в пресс-службе Российской академии образования.

Напомним, почти треть учебников, которые должны были войти в федеральных перечень рекомендованных школам изданий, не прошли дополнительную госэкспертизу. Об этом в конце апреля заявила министр образования и науки Ольга Васильева

Стоит отметить, что согласно действующим правилам, издательства могут проводить экспертизу учебников за свой счет в организациях, которые они выбрали самостоятельно. В федеральный перечень учебники включались после предоставления результатов данных экспертиз. А дополнительную проверку, с помощью экспертов РАО, Минобрнауки решили провести впервые в этом году. В результате треть изданий, по которым были даны положительные заключения от различных организаций, оказались некачественными.

Фото: shutterstock.com, РАО