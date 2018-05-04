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Российская академия образования подготовила список нелепых ошибок в школьных учебниках
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Российская академия образования подготовила список нелепых ошибок в школьных учебниках 

ТАСС 1 час назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российская академия образования (РАО) составила перечень ошибок и недочетов, найденных на страницах школьных учебников. Презентация, которая имеется в распоряжении ТАСС, была подготовлена для Минобрнауки по итогам дополнительной экспертизы.
26 апреля Минобрнауки сообщило о том, что почти треть школьных учебников не прошли дополнительную экспертизу в РАО. Действующее законодательство разрешает издательствам проводить экспертизу учебников самостоятельно. Однако, данное положение вызывает критику Минобрнауки из-за низкого качества одобряемых материалов в результате.
Найденные экспертами недочеты самые разные — от несоответствия рисунка его описанию до пропаганды табакокурения. Например, в учебниках биологии изображено строение губки вместо строения клетки, написано, что круглые черви могут дышать, что не соответствует действительности. На страницах учебника истории сделаны неправильно подписи к картинкам, на которых указаны ошибочные даты строительства памятника и место его нахождения. В учебнике по английскому содержатся изображения, на которых персонажи курят, пьют алкогольные напитки и используют взрывчатку для ловли рыбы.
Эксперты РАО также считают, что некоторые учебники изобразительного искусства «изобилуют иллюстрациями обнаженной натуры». К учебникам по информатике также есть претензии — на его страницах скриншоты операционной системы Windows 95, а описание современных тенденций занимает несколько строк. Приведенный порядок форматирования системного диска приведет к тому, что компьютер останется без операционной системы в нерабочем состоянии.
В учебниках математики и химии содержатся ошибки в терминах. Задание в учебнике по музыке «создать свой вариант биографии Моцарта» не способствует формированию у школьников достоверных знаний о творческой биографии композитора. Автор учебника по обществознанию пишет о том, что с накрашенными и накаченными людьми не о чем разговаривать, что не способствует толерантному отношению к представителям различным культур. В учебнике экономики написано, что люди, закончившие школу, на 50% реже заражаются СПИДом, что не является правдой.
Презентация содержит более 50 иллюстраций, однако, название и авторы учебников, в которых найдены ошибки, не уточняются. «Мы сознательно не указываем конкретные издания до финального заседания в Минобрнауки по результатам экспертизы», — отметили ТАСС в пресс-службе Российской академии образования.
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