Эксперты рассказали о выявленных недостатках российских учебников

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Минобрнауки весной этого года отправило школьные учебники на дополнительную экспертизу, реагируя на критику широкой общественности. Для получения объективного результата анализ книг провели за государственные средства, а не за счет издательств. В итоге треть учебников получили отрицательные заключения. Корреспондент ТАСС узнал, какие нарекания вызвали у экспертов книги, как повлияет экспертиза на издательства, и что думают родители о некачественных учебных материалах.

"Издательства школьной литературы понесут незапланированные расходы после принятия результатов экспертизы, так как некоторые учебники потребуют доработки", — сказала ТАСС вице-президент по издательской деятельности «Просвещения» Виктория Копылова.

Она добавила, что повсеместное введение экспертизы учебников за государственный счет приведет к более тщательной проверке издателями школьной литературы перед подачей на экспертизу, а также персонифицирует ответственность рецензентов.

Копылова также отметила, что оценивать проведенную экспертизу учебников «Просвещения» пока рано. «Говорить об этом можно будет после согласования ее результатов Научно-методическим советом по учебникам при Минобрнауки. Только после решения Совета издательства узнают, какие учебники принимаются в ФПУ, а какие придется доработать», — подчеркнула она.

Новая роль учебника

"Процедура дополнительной экспертизы, в первую очередь, направлена на то, чтобы учебник нес свою развивающую и образовательную функцию. Результаты процедуры говорят о том, что сегодня далеко не все издательства серьезно подходят к вопросам издания учебников", — сказал ТАСС заместитель президента Российской академии образования (РАО) Виктор Басюк . Он уточнил, что выявленные замечания касаются содержания материала, его некорректной подачи, технических опечаток. Некоторые изображения даже содержат пропаганду табакокурения.

"Роль учебника в современной школе изменилась, потому что сегодня любой ученик имеет возможность получать информацию из разных источников. Важность учебника заключается в том, чтобы те данные, которые содержатся в учебнике, были правдивыми, лаконичными и доступными для школьника, чтобы ребенок при помощи него мог всегда подтвердить или опровергнуть информацию, которую он получает из других источников", — подчеркнул Басюк, добавив, что по итогам экспертизы существенная часть учебников требует доработки для использования в школах.

"Все результаты экспертизы мы передали Минобрнауки. Совет по учебникам примет решение по дальнейшей судьбе школьных изданий, но, как показывает практика, многие недочеты потом исправляются, и доработанные учебники потом снова подают заявку на вхождение в федеральный перечень", — отметил зампрезидента РАО.

"Визитная карточка образования"

По мнению директора по развитию общественной организации «Национальная родительская ассоциация» Марианны Шевченко, детям важно учиться на качественно написанных учебниках.

"Во-первых, это «визитные карточки» системы образования, и сделаны они должны быть на очень хорошем и смысловом, и визуальном уровне. Когда ребенок или родитель видит ошибки в первый раз, это вызывает возмущение, во второй — над ошибками начинают смеяться. Третий раз вызывает недоверие к авторам учебников, и заодно к тем, кто разрешает таким вещам случаться. Некачественными учебниками мы разрешаем ученикам делать и свою работу некачественно", — считает Шевченко.

Она добавила, что учебники — это коллективный труд авторов, издательства и федерального органа, отвечающего за образование в стране. «Поэтому и ответственность должна быть коллегиальная. Национальная родительская ассоциация готова разделить эту ответственность и присоединиться к общественной экспертизе учебников», — заключила директор по развитию.