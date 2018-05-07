Эксперты рассказали о выявленных недостатках российских учебников 

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Минобрнауки весной этого года отправило школьные учебники на дополнительную экспертизу, реагируя на критику широкой общественности. Для получения объективного результата анализ книг провели за государственные средства, а не за счет издательств. В итоге треть учебников получили отрицательные заключения. Корреспондент ТАСС узнал, какие нарекания вызвали у экспертов книги, как повлияет экспертиза на издательства, и что думают родители о некачественных учебных материалах.
"Издательства школьной литературы понесут незапланированные расходы после принятия результатов экспертизы, так как некоторые учебники потребуют доработки", — сказала ТАСС вице-президент по издательской деятельности «Просвещения» Виктория Копылова.
Она добавила, что повсеместное введение экспертизы учебников за государственный счет приведет к более тщательной проверке издателями школьной литературы перед подачей на экспертизу, а также персонифицирует ответственность рецензентов.
Копылова также отметила, что оценивать проведенную экспертизу учебников «Просвещения» пока рано. «Говорить об этом можно будет после согласования ее результатов Научно-методическим советом по учебникам при Минобрнауки. Только после решения Совета издательства узнают, какие учебники принимаются в ФПУ, а какие придется доработать», — подчеркнула она.
Новая роль учебника
"Процедура дополнительной экспертизы, в первую очередь, направлена на то, чтобы учебник нес свою развивающую и образовательную функцию. Результаты процедуры говорят о том, что сегодня далеко не все издательства серьезно подходят к вопросам издания учебников", — сказал ТАСС заместитель президента Российской академии образования (РАО) Виктор Басюк. Он уточнил, что выявленные замечания касаются содержания материала, его некорректной подачи, технических опечаток. Некоторые изображения даже содержат пропаганду табакокурения.
"Роль учебника в современной школе изменилась, потому что сегодня любой ученик имеет возможность получать информацию из разных источников. Важность учебника заключается в том, чтобы те данные, которые содержатся в учебнике, были правдивыми, лаконичными и доступными для школьника, чтобы ребенок при помощи него мог всегда подтвердить или опровергнуть информацию, которую он получает из других источников", — подчеркнул Басюк, добавив, что по итогам экспертизы существенная часть учебников требует доработки для использования в школах.
"Все результаты экспертизы мы передали Минобрнауки. Совет по учебникам примет решение по дальнейшей судьбе школьных изданий, но, как показывает практика, многие недочеты потом исправляются, и доработанные учебники потом снова подают заявку на вхождение в федеральный перечень", — отметил зампрезидента РАО.
"Визитная карточка образования"
По мнению директора по развитию общественной организации «Национальная родительская ассоциация» Марианны Шевченко, детям важно учиться на качественно написанных учебниках.
"Во-первых, это «визитные карточки» системы образования, и сделаны они должны быть на очень хорошем и смысловом, и визуальном уровне. Когда ребенок или родитель видит ошибки в первый раз, это вызывает возмущение, во второй — над ошибками начинают смеяться. Третий раз вызывает недоверие к авторам учебников, и заодно к тем, кто разрешает таким вещам случаться. Некачественными учебниками мы разрешаем ученикам делать и свою работу некачественно", — считает Шевченко.
Она добавила, что учебники — это коллективный труд авторов, издательства и федерального органа, отвечающего за образование в стране. «Поэтому и ответственность должна быть коллегиальная. Национальная родительская ассоциация готова разделить эту ответственность и присоединиться к общественной экспертизе учебников», — заключила директор по развитию.