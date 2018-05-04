Учащиеся школы № 45 посетили Центральный музей Вооружённых Сил Российской Федерации

В преддверии великого праздника — Дня Победы — учащиеся отделения надомного обучения школы № 45 им. Л. И. Мильграма посетили Центральный музей Вооружённых Сил Российской Федерации

Ребята с большим интересом слушали экскурсовода, который провел их по всем залам музея. Особое внимание было уделено экспозициям, посвященным Великой Отечественной войне. Учащимся настолько понравилась экскурсия, что они не хотели уходить, а некоторые сказали, что обязательно придут сюда в ближайшие выходные с родителями.