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Учащиеся школы № 45 посетили Центральный музей Вооружённых Сил Российской Федерации
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Учащиеся школы № 45 посетили Центральный музей Вооружённых Сил Российской Федерации 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
В преддверии великого праздника — Дня Победы — учащиеся отделения надомного обучения школы № 45 им. Л. И. Мильграма посетили Центральный музей Вооружённых Сил Российской Федерации.
Ребята с большим интересом слушали экскурсовода, который провел их по всем залам музея. Особое внимание было уделено экспозициям, посвященным Великой Отечественной войне. Учащимся настолько понравилась экскурсия, что они не хотели уходить, а некоторые сказали, что обязательно придут сюда в ближайшие выходные с родителями.
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