Учащиеся школы №1236 приняли участие в интеллектуальной битве

Интеллектуальная битва старшеклассников трех учебных заведений Москвы — школы № 1236 имени Милашенкова, школы № 1531 имени Годовикова и школы № 293 имени Твардовского — состоялась на минувшей неделе на базе учебного корпуса № 968. Об этом сообщили в администрации школы.

— Командный олимпиадный турнир провели представители Ассоциации победителей олимпиад. Ученикам предстояло ответить на сложные вопросы и выполнить задания по физико-математическому, естественному, социально-гуманитарному и лингвистическому профилям, — пояснили в администрации.

Отмечается, что в результате упорной борьбы команда школы № 1236 заняла второе место. (то)