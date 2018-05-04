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Учащиеся школы №1236 приняли участие в интеллектуальной битве
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Учащиеся школы №1236 приняли участие в интеллектуальной битве 

Управа Бутырского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Интеллектуальная битва старшеклассников трех учебных заведений Москвы — школы № 1236 имени Милашенкова, школы № 1531 имени Годовикова и школы № 293 имени Твардовского — состоялась на минувшей неделе на базе учебного корпуса № 968. Об этом сообщили в администрации школы.
— Командный олимпиадный турнир провели представители Ассоциации победителей олимпиад. Ученикам предстояло ответить на сложные вопросы и выполнить задания по физико-математическому, естественному, социально-гуманитарному и лингвистическому профилям, — пояснили в администрации.
Отмечается, что в результате упорной борьбы команда школы № 1236 заняла второе место. (то)
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