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Школьницы из Сокола побывали в крымском «Хогвартсе»
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Школьницы из Сокола побывали в крымском «Хогвартсе» 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Подопечные студии современного танца «Конфетти», которая функционирует в школе № 1252 имени Сервантеса, съездили в знаменитый детский центр «Артек» в Крыму. Как сообщили в администрации школы, юные артистки остались в восторге от своего путешествия.
— Дети стали участниками космической смены «Астероид 1956» и до слез не хотели покидать это чудесное место. Масштабный флешмоб в честь Дня космонавтики, посещение артековской школы «Хогвартс» и крымских достопримечательностей еще сильнее сплотили и без того дружный танцевальный коллектив, — отметил представитель образовательного учреждения.
Также школьницы успели выступить на различных творческих мероприятиях.
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