Школьницы из Сокола побывали в крымском «Хогвартсе»

Подопечные студии современного танца «Конфетти», которая функционирует в школе № 1252 имени Сервантеса, съездили в знаменитый детский центр «Артек» в Крыму . Как сообщили в администрации школы, юные артистки остались в восторге от своего путешествия.

— Дети стали участниками космической смены «Астероид 1956» и до слез не хотели покидать это чудесное место. Масштабный флешмоб в честь Дня космонавтики, посещение артековской школы «Хогвартс» и крымских достопримечательностей еще сильнее сплотили и без того дружный танцевальный коллектив, — отметил представитель образовательного учреждения.

Также школьницы успели выступить на различных творческих мероприятиях.