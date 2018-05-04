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Школьники из Сокола готовятся отметить День Победы
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Школьники из Сокола готовятся отметить День Победы 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Школа № 1251 района Сокол продолжает проводить акции и праздники в преддверии Дня Победы. Так, на минувшей неделе во втором учебном корпусе школы состоялась ежегодная акция «Сирень Победы».
— Почетными гостями праздника были ветераны, которые провели уроки мужества для школьников и посмотрели концерт в честь Великой Победы, — поделились в администрации школы.
Помимо этого, в первом учебном корпусе школы 26 апреля проходила музейная конференция «Мы памяти нашей верны», в которой приняли участие воспитанники 1–11 классов. (жм)
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