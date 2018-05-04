Ещё
Первоклассники из музыкальной школы Дмитровского стали лауреатами хорового конкурса «Подснежник»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первоклассники из музыкальной школы Дмитровского стали лауреатами хорового конкурса «Подснежник» 

Управа района Дмитровский города Москвы 57 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Воспитанники музыкально-хоровой школы № 108 в Дмитровском районе успешно выступили на открытом хоровом конкурсе «Подснежник».
Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Хор первоклассников «Колокольчик» завоевал звание лауреата второй степени открытого конкурса младших хоров, — поделился сотрудник администрации. — В то же время, концертмейстер хора Оксана Городилова получила звание лучшего концертмейстера.
Напомним, музыкально-хоровая школа № 108 находится по адресу улица Долгопрудная, дом 10а. (мю)
Управа района Дмитровский города Москвы: последние новости
«Новое поколение» из Дмитровского района стало призером интеллектуального конкурса Собянин расширил перечень московских промкомплексов На Поклонной горе прошел парад кадетского движения Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов152
Пекин уступает под напором Трампа145
«Белые каски» больше не нужны Западу26
Сотрудницу полиции застали за блатной песней188
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту252
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение