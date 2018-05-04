Первоклассники из музыкальной школы Дмитровского стали лауреатами хорового конкурса «Подснежник»

Воспитанники музыкально-хоровой школы № 108 в Дмитровском районе успешно выступили на открытом хоровом конкурсе «Подснежник».

Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Хор первоклассников «Колокольчик» завоевал звание лауреата второй степени открытого конкурса младших хоров, — поделился сотрудник администрации. — В то же время, концертмейстер хора Оксана Городилова получила звание лучшего концертмейстера.

Напомним, музыкально-хоровая школа № 108 находится по адресу улица Долгопрудная, дом 10а. (мю)