Школьники из Некрасовки стали участниками «ПРОФИфеста»

Ученики школы № 1595 района Некрасовка стали участниками фестиваля «ПРОФИфест» в Технополисе «Москва» на территории Юго-Восточного округа.

— В фестивале приняли участие ученики 7 класса «А» вместе с классными руководителем. Они познакомились с различными профессиями, — отметили в администрации учебного заведения.

Школьники познакомились с профессиями и компетенциями будущего (Future Skills), через серию мастер-классов по направлениям проекта «Профессиональная среда».

Напомним, что подобные мероприятия по профориентации проходят в школах ЮВАО регулярно. (ск)