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Школьники из Некрасовки стали участниками «ПРОФИфеста»
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Школьники из Некрасовки стали участниками «ПРОФИфеста» 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Ученики школы № 1595 района Некрасовка стали участниками фестиваля «ПРОФИфест» в Технополисе «Москва» на территории Юго-Восточного округа.
— В фестивале приняли участие ученики 7 класса «А» вместе с классными руководителем. Они познакомились с различными профессиями, — отметили в администрации учебного заведения.
Школьники познакомились с профессиями и компетенциями будущего (Future Skills), через серию мастер-классов по направлениям проекта «Профессиональная среда».
Напомним, что подобные мероприятия по профориентации проходят в школах ЮВАО регулярно. (ск)
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