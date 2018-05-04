Ещё
Подростки из Войковского посетили лекцию в рамках «Университетских суббот»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подростки из Войковского посетили лекцию в рамках «Университетских суббот» 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Обсуждение, на котором присутствовали подопечные школы № 90, проходило во Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.
— Ученики десятого класса посетили лекцию «Дееспособность несовершеннолетних». Занятие было полезным: полученная информация пригодится школьникам и на экзаменах, и в жизни, — отметил представитель школы № 90.
На лекции обучающиеся узнали, чем юридическое положение несовершеннолетних отличается от положения взрослых, а также какие сделки несовершеннолетние граждане могут совершать самостоятельно. (жм)
Управа района Войковский: последние новости
С азбукой пожарной безопасности познакомились малыши из Войковского Юные жители Войковского побывали в Музее истории полиции Территорию школы №744 Войковского привели в порядок в рамках субботников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов152
Пекин уступает под напором Трампа145
«Белые каски» больше не нужны Западу26
Сотрудницу полиции застали за блатной песней188
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту252
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение