Подростки из Войковского посетили лекцию в рамках «Университетских суббот»

Обсуждение, на котором присутствовали подопечные школы № 90, проходило во Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России

— Ученики десятого класса посетили лекцию «Дееспособность несовершеннолетних». Занятие было полезным: полученная информация пригодится школьникам и на экзаменах, и в жизни, — отметил представитель школы № 90.

На лекции обучающиеся узнали, чем юридическое положение несовершеннолетних отличается от положения взрослых, а также какие сделки несовершеннолетние граждане могут совершать самостоятельно. (жм)