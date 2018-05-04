В американских школах начнут преподавать основы гомосексуализма

В школах американского штата Иллинойс начнут преподавать историю ЛГБТ-сообщества. За этот законопроект проголосовали 34 члена местного сената. Данная норма попадает под закон, требующий изучения истории этнических групп, сообщает Fox News

Согласно новому законопроекту, во всех начальных и средних школах начнут изучть роль и вклад лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов в историю страны и штата.

"Знание истории ЛГБТ-сообщества важно для повышения чувства солидарности и взаимопонимания среди учащихся. Кроме того, таким образом мы сможем показать образцы для подржания школьникам-геям", — заявила голосовавшая за принятие закона сенатор-демократ Хизер Стинс.

Против законопроекта об изучении истории ЛГБТ-сообщества проголосовали всего 18 сенаторов. Когда закон вступит в силу, пока не сообщается.