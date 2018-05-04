Директор «Ксении» сообщила, что школу все-таки выселяют из здания РПЦ

В редакцию городского сайта 29.ru обратились выпускники частной школы «Ксения» с вопросом — правда ли, что в ближайшее время школе все-таки придется покинуть здание, которое она занимала с 1992 года. Уже два года судьба учебного заведения обрастает слухами, и сегодня директор подтвердила информацию — по инициативе Архангельской епархии они больше не могут находиться по адресу Урицкого, 8.

Еще в 2016 году объект культурного наследия «Архиерейский дом — духовное училище», в котором пока что еще размещается школа «Ксения», был передан в собственность Архангельской епархии. Как объясняют представители РПЦ , постройка XVIII века перешла в их руки по закону — «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

Здание стало собственностью РПЦ, и уже тогда появились первые слухи о том, что «Ксении» придется уйти. Однако митрополит Даниил публично заявил, что после передачи здания в церковную собственность договор аренды со школой сохранит свою силу, и смена собственника здания не отразится на учебном процессе. Однако сегодня учредитель школы «Ксения» все же вынужден искать новые стены — договор, по которому школа могла до 2028 года находиться в историческом здании, силу свою все-таки потерял. Продление срока признали незаконным.

Что будет теперь учителями и учениками, в самой школе нам ответить не смогли, однако в епархии сообщили, что «в целях сохранения педагогического коллектива и обеспечения непрерывности образовательного процесса, в доме 8 на Урицкого к ближайшему 1 сентября планируется открыть новую общеобразовательную школу».

— Этот проект реализуется при поддержке администрации МО «Город Архангельск» и Министерства образования Архангельской области , — отметили в епархии.

Здание, где сегодня еще размещается школа «Ксения», было построено в конце XVIII века и является объектом культурного наследия регионального значения. До революции здесь располагалось епархиальное духовное училище, а с 1992 года — единственная в области негосударственная школа.

— Несмотря на все наши обращения и в Архангельскую епархию, и в администрацию города, мы в ближайшее время будем вынуждены покинуть здание, — комментирует директор школы Светлана Буланова. — Администрация передала здание церкви, и арендодатель принял решение, повлиять на которое, увы, невозможно. 19 апреля мы получили уведомление, что должны освободить здание. Сегодня не только родители, но и выпускники переживают за судьбу родной школы. На данный момент я даже не могу сказать, по какому адресу теперь будет находиться в Архангельске «Ксения». Большое спасибо всем, кто не равнодушен к нашей ситуации.

Сначала администрация областного центра даже отказала РПЦ в передаче здания, но через Арбитражный суд они добились передачи здания в их собственность. В Архангельской епархии нам уточнили, что 10-летний срок договора аренды со школой «Ксения» истекает 7 июля 2018 года. Мы спросили, почему школа не может находиться по этому адресу, как было решено изначально, — до 2028 года. Продление договора было нарушением действующего законодательства, объяснили нам в пресс-службе, и поэтому решение о продлении было отменено Арбитражным судом.

Администрация школы «Ксения» сообщила 29.ru о неоднократных обращениях в Архангельскую епархию. В ответ на это епархия говорит, что весной 2015 года, когда митрополит Даниил обсуждал с представителями школы перспективы сотрудничества с Архангельской епархией, учредитель «Ксении» принципиально отказался от дальнейшего диалога.

Это не единственное здание, которое перешло в руки церкви за последние несколько лет, — один из объектов, который первым попал в список на передачу, — дом 7 в Театральном переулке.