Ещё
Директор «Ксении» сообщила, что школу все-таки выселяют из здания РПЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Директор «Ксении» сообщила, что школу все-таки выселяют из здания РПЦ 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
В редакцию городского сайта 29.ru обратились выпускники частной школы «Ксения» с вопросом — правда ли, что в ближайшее время школе все-таки придется покинуть здание, которое она занимала с 1992 года. Уже два года судьба учебного заведения обрастает слухами, и сегодня директор подтвердила информацию — по инициативе Архангельской епархии они больше не могут находиться по адресу Урицкого, 8.
Еще в 2016 году объект культурного наследия «Архиерейский дом — духовное училище», в котором пока что еще размещается школа «Ксения», был передан в собственность Архангельской епархии. Как объясняют представители РПЦ, постройка XVIII века перешла в их руки по закону — «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».
Здание стало собственностью РПЦ, и уже тогда появились первые слухи о том, что «Ксении» придется уйти. Однако митрополит Даниил публично заявил, что после передачи здания в церковную собственность договор аренды со школой сохранит свою силу, и смена собственника здания не отразится на учебном процессе. Однако сегодня учредитель школы «Ксения» все же вынужден искать новые стены — договор, по которому школа могла до 2028 года находиться в историческом здании, силу свою все-таки потерял. Продление срока признали незаконным.
Что будет теперь учителями и учениками, в самой школе нам ответить не смогли, однако в епархии сообщили, что «в целях сохранения педагогического коллектива и обеспечения непрерывности образовательного процесса, в доме 8 на Урицкого к ближайшему 1 сентября планируется открыть новую общеобразовательную школу».
— Этот проект реализуется при поддержке администрации МО «Город Архангельск» и Министерства образования Архангельской области, — отметили в епархии.
Здание, где сегодня еще размещается школа «Ксения», было построено в конце XVIII века и является объектом культурного наследия регионального значения. До революции здесь располагалось епархиальное духовное училище, а с 1992 года — единственная в области негосударственная школа.
— Несмотря на все наши обращения и в Архангельскую епархию, и в администрацию города, мы в ближайшее время будем вынуждены покинуть здание, — комментирует директор школы Светлана Буланова. — Администрация передала здание церкви, и арендодатель принял решение, повлиять на которое, увы, невозможно. 19 апреля мы получили уведомление, что должны освободить здание. Сегодня не только родители, но и выпускники переживают за судьбу родной школы. На данный момент я даже не могу сказать, по какому адресу теперь будет находиться в Архангельске «Ксения». Большое спасибо всем, кто не равнодушен к нашей ситуации.
Сначала администрация областного центра даже отказала РПЦ в передаче здания, но через Арбитражный суд они добились передачи здания в их собственность. В Архангельской епархии нам уточнили, что 10-летний срок договора аренды со школой «Ксения» истекает 7 июля 2018 года. Мы спросили, почему школа не может находиться по этому адресу, как было решено изначально, — до 2028 года. Продление договора было нарушением действующего законодательства, объяснили нам в пресс-службе, и поэтому решение о продлении было отменено Арбитражным судом.
Администрация школы «Ксения» сообщила 29.ru о неоднократных обращениях в Архангельскую епархию. В ответ на это епархия говорит, что весной 2015 года, когда митрополит Даниил обсуждал с представителями школы перспективы сотрудничества с Архангельской епархией, учредитель «Ксении» принципиально отказался от дальнейшего диалога.
Это не единственное здание, которое перешло в руки церкви за последние несколько лет, — один из объектов, который первым попал в список на передачу, — дом 7 в Театральном переулке.
29.ru: последние новости
Во дворе Няндомской школы ученик нашел гранату В Башкирии школьник напал с ножом на одноклассников и поджег школу Аман Тулеев заявил о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов152
Пекин уступает под напором Трампа145
«Белые каски» больше не нужны Западу26
Сотрудницу полиции застали за блатной песней188
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту252
Новости партнеров
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение