Школьники Преображенки пообщались с паралимпийцем Игорем Ломакиным

Ребята ждали это событие с нетерпением — ведь все они знают чемпиона-паралимпийца Игоря Ломакина, который тренирует школьную футбольную команду.

Урок с чемпионом пролетел быстро. Школьники посмотрели интересные и поучительные спортивные ролики, а затем смогли пообщаться с гостями, которые показали себя сильными духом людьми, которые не подчинились обстоятельствам и вышли победителями.

По словам заведующей школой «Благо» Людмилы Кмытюк, для ребят было счастьем поговорить с такими потрясающими людьми. Они являют собой образец несгибаемости и целеустремленности.

Такие встречи очень важны для детишек из школы «Благо», так как у многих есть серьезные ограничения по здоровью. Это поможет ребятам научиться мужеству и умению идти к цели.