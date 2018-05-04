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Школьники Преображенки пообщались с паралимпийцем Игорем Ломакиным
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Школьники Преображенки пообщались с паралимпийцем Игорем Ломакиным 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Дети из школы «Благо» пообщались с руководителем спортивного сектора РООИ «Перспектива» Ольгой Котовой и чемпионом мира и России по футболу, паралимпийцем Игорем Ломакиным.
Ребята ждали это событие с нетерпением — ведь все они знают чемпиона-паралимпийца Игоря Ломакина, который тренирует школьную футбольную команду.
Урок с чемпионом пролетел быстро. Школьники посмотрели интересные и поучительные спортивные ролики, а затем смогли пообщаться с гостями, которые показали себя сильными духом людьми, которые не подчинились обстоятельствам и вышли победителями.
По словам заведующей школой «Благо» Людмилы Кмытюк, для ребят было счастьем поговорить с такими потрясающими людьми. Они являют собой образец несгибаемости и целеустремленности.
Такие встречи очень важны для детишек из школы «Благо», так как у многих есть серьезные ограничения по здоровью. Это поможет ребятам научиться мужеству и умению идти к цели.
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