С правилами дорожного движения познакомили малышей из Войковского

В школе № 717 Войковского классные руководители со своими учениками провели театрализованное представление, посвященное изучению правил дорожного движения «Теремок». Подробности сообщили организаторы.

— Важная роль в предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма принадлежит правильному школьному воспитанию. А закреплять знания лучше всего в игровой форме. Уже с первых минут выступления ученики начальной школы отправились в путешествие со сказочными персонажами всем известной сказки «Теремок», где познакомились со светофором, дорожной разметкой и дорожными знаками, с помощью которых необходимо переходить проезжую часть, — уточнили в администрации образовательного учреждения.