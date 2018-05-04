Ещё
С правилами дорожного движения познакомили малышей из Войковского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С правилами дорожного движения познакомили малышей из Войковского 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
В школе № 717 Войковского классные руководители со своими учениками провели театрализованное представление, посвященное изучению правил дорожного движения «Теремок». Подробности сообщили организаторы.
— Важная роль в предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма принадлежит правильному школьному воспитанию. А закреплять знания лучше всего в игровой форме. Уже с первых минут выступления ученики начальной школы отправились в путешествие со сказочными персонажами всем известной сказки «Теремок», где познакомились со светофором, дорожной разметкой и дорожными знаками, с помощью которых необходимо переходить проезжую часть, — уточнили в администрации образовательного учреждения.
Первоклассники ответили на вопросы автоинспектора и помогли героям представления разобраться в дорожной ситуации. (жм)
Управа района Войковский: последние новости
Педагоги из Войковского приняли участие в образовательных семинарах и практикумах Юные жители Войковского побывали в Музее истории полиции Территорию школы №744 Войковского привели в порядок в рамках субботников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов152
Пекин уступает под напором Трампа145
«Белые каски» больше не нужны Западу26
Сотрудницу полиции застали за блатной песней188
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту252
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение