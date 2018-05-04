Новое оборудование получили сотрудники школы №354

В одно из зданий школы №354 имени Дмитрия Карбышева 3 мая начали поставлять лабораторно-исследовательское оборудование.

— Сейчас мы получили только два специальных стола размером четыре на два метра, — рассказал Андрей Санин, заместитель директора учреждения.

Он добавил, что в будущем в школу поступят 3D-принтеры, интерактивные чертежные столы, сканирующие устройства, токарные и фрезерные станки на электронном управлении и многое другое.

— Очень важно, чтобы дети смогли не только изучить теорию, но и попробовать применить свои знания на практике. Это хорошая экспериментальная база, — поделился Андрей Санин.

Отметим, что новое оборудование поступило в школу в рамках проекта «Инженерный класс».