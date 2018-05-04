Школьники из Южнопортового приняли участие в весеннем марафоне «Сто дорог — одна твоя»

Обучающиеся школы № 2129 имени Петра Романова приняли участие в весеннем профориентационном марафоне «Сто дорог — одна твоя». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— В рамках проекта 21 апреля обучающиеся отделения для детей с ОВЗ посетили дни открытых дверей и интересные мастер-классы в двух колледжах. Ребята из 7 «И» класса

познакомились с профессией «оператор ЭВМ» в колледже «26 кадр». А в колледже им. Красина обучающиеся 8 «И» класса побывали на увлекательной экскурсии по колледжу, узнали какие профессии можно получить, учась там, и поучаствовали в мастер-классах по изготовлению изделий из кожи и по изготовлению книги, — отметили в администрации.

Напомним, что школа расположена по адресу 2-й Южнопортовый проезд, дом 11, строение 1. (ео)