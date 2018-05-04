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Школьники из Южнопортового пообщались с ведущим специалистом Мемориального музея космонавтики
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Школьники из Южнопортового пообщались с ведущим специалистом Мемориального музея космонавтики 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В школу № 2129 имени Петра Романова 25 апреля на встречу с учащимися 3–4 классов пришел ведущий специалист Мемориального музея космонавтики Сергей Герасютин. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— После просмотра документального фильма «Первые» началась дискуссия, во время которой дети и задавали вопросы, и отвечали на вопросы лектора. Большой интерес у детей вызвали книги о космосе. Непостижимый космос стал чуть ближе и понятнее, — отметили в администрации.
Напомним, что школа расположена по адресу 2-й Южнопортовый проезд, дом 11. (ео)
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