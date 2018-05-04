«Плохо владеет знаниями». В Сысерти назревает родительский бунт

«Учитель не может наладить дисциплину в классе, плохо владеет знаниями по предмету „химия“, путается в формулах», — пишут в документе мамы и папы школьников (имеется в распоряжении редакции, прим.ред).

По мнению родителей, учитель «плохо владеет знаниями», так как у нее просто напросто нет профессионального педобразования. Некоторые из мам и пап добились присутствия на «открытом уроке» и были шокированным тем, как ведется предмет.

«Дети на занятии спокойно ходят по классу, учитель постоянно спрашивает, сколько времени осталось до конца. Ребята практически ничего не знают, даже таблицу Менделеева. Они черпают информацию из интернета. Нам приходится нанимать репетиторов», — рассказала корреспонденту «ФедералПресс» мама одного из восьмиклассников.

Родители школьников написали письмо с требованием заменить педагога. Документ был направлен директору школы. Копия заявления — в управление образования и министерство образования Свердловской области

В управлении образования подтвердили корреспонденту «ФедералПресс», что у педагога нет профобразования, но они не считают это нарушением. В официальном письме чиновники ответили, что женщина окончила Пермскую государственную фармацевтическую академию, после проходила повышение квалификации и сейчас занята курсами по переподготовке. В школе она преподает с сентября 2015 года.

минобре корреспонденту «ФедералПресс» подтвердили, что получили документ. «Обращение было в этот же день перенаправлено в управление образования Сысерти. Об этом уведомили и родителей. Решение о смене педагогов принимает руководитель учебного заведения», — пояснили в министерстве образования Свердловской области корреспонденту «ФедералПресс».

Пока редакция «ФедералПресс» готовила материал к публикации директор школы № 23 в Сысерти внезапно поменялся. Руководство учреждением приняла экс-начальник управления образования города Алла Золотова. Подавлять родительский бунт теперь предстоит ей.

«Вывод о некомпетентности учителя может сделать только комиссия. С сегодняшнего дня в этой школе новый руководитель, который будет отрабатывать это заявление родителей. И через управленческую команду (заместители по учебно-воспитательной работе) эту ситуацию разрешать», — рассказала корреспонденту «ФедералПресс» новый начальник управления образования Сысерти Оксана Колясникова.

Не исключено, что теперь учитель химии, на которого жалуются родители, испытает на себе пристальное внимание руководства школы: открытые уроки, проверка оформления журналов и тетрадей.