Четвероклашки из Лианозова посетили Центральный музей Великой Отечественной войны

Ученики 4 «В» класса школы №1416 района Лианозово побывали в Центральном музее Великой Отечественной войны на экскурсии «Детство, опаленное войной». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Дети вспомнили пионеров-героев, совершивших подвиги во время войны, услышали историю блокадного Ленинграда и взятия Берлина советскими войсками. Также дети посмотрели видеоролик о пионерах-героях и изготовили игрушечные тряпичные куклы. Экскурсия никого не оставила равнодушным, а истории героев послужили хорошим уроком человечности и патриотизма», — говорится в сообщении.

Напомним, школа №1416 находится по адресу: Новгородская улица, дом 8. (то)