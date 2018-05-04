Российский университет транспорта посетил посол Республики Индонезия 

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия в РФ Вахида Суприяди посетил Российский университет транспорта (МИИТ). В ходе визита с ректором МИИТ Борисом Левиным были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества МИИТ и Республики Индонезия в сфере образования и культурных связей.
Со стороны посольства прозвучала просьба о проведении Х юбилейного Международного Симпозиума Союзной Ассоциации Индонезийских Студентов на базе МИИТ в июле 2018 года. Борис Левин выразил готовность оказать содействие в проведении юбилейного симпозиума на базе университета. Кроме того, во время визита состоялась встреча посла со студентами из Индонезии, обучающимися в МИИТ.
Отмечается, что Вахид Суприяди также ознакомился с учебно-лабораторной базой МИИТ и осмотрел музей университета. (ак)