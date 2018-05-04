Российский университет транспорта посетил посол Республики Индонезия

Со стороны посольства прозвучала просьба о проведении Х юбилейного Международного Симпозиума Союзной Ассоциации Индонезийских Студентов на базе МИИТ в июле 2018 года. Борис Левин выразил готовность оказать содействие в проведении юбилейного симпозиума на базе университета. Кроме того, во время визита состоялась встреча посла со студентами из Индонезии, обучающимися в МИИТ.

Отмечается, что Вахид Суприяди также ознакомился с учебно-лабораторной базой МИИТ и осмотрел музей университета. (ак)