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Исследовательская работа школьника из Коптева заняла второе место на городской конференции
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Исследовательская работа школьника из Коптева заняла второе место на городской конференции 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Ученик третьего класса школы № 1223, расположенной на Михалковской улице, 25 апреля принял участие в городской конференции мультимедийных, проектных и исследовательских работ на английском языке «Лингвинёнок».
— Максим Кулаев, как и остальные конкурсанты, сначала должен был представить свой проект и исследование на английском языке, а затем ответить на вопросы жюри. Он достойно справился со всеми задачами и занял почетное второе место, — сообщил сотрудник администрации школы.
Помимо этого, диплом участника конференции получил воспитанник второго класса школы № 1223 Егор Перламутров с работой «Amazing America».
Всего на конференции были представлены 30 проектов и научно-исследовательских работ обучающихся 1–4 классов. (жм)
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