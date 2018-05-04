Исследовательская работа школьника из Коптева заняла второе место на городской конференции

Ученик третьего класса школы № 1223, расположенной на Михалковской улице, 25 апреля принял участие в городской конференции мультимедийных, проектных и исследовательских работ на английском языке «Лингвинёнок».

— Максим Кулаев, как и остальные конкурсанты, сначала должен был представить свой проект и исследование на английском языке, а затем ответить на вопросы жюри. Он достойно справился со всеми задачами и занял почетное второе место, — сообщил сотрудник администрации школы.

Помимо этого, диплом участника конференции получил воспитанник второго класса школы № 1223 Егор Перламутров с работой «Amazing America».

Всего на конференции были представлены 30 проектов и научно-исследовательских работ обучающихся 1–4 классов. (жм)