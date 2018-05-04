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Сотрудники школы №1576 из Коптева присоединились к первомайской демонстрации
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Сотрудники школы №1576 из Коптева присоединились к первомайской демонстрации 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Десять сотрудников школы № 1576, расположенной на Большой Академической улице, приняли участие в первомайской демонстрации на Красной площади. Об этом рассказали представители образовательного учреждения.
— От нашей школы в шествии приняло участие десять человек. Наши ветераны педагогического труда встретили Первомай на трибунах Красной площади. Всего в шествии приняли участие более 120 тысяч человек, среди них были представители Москвы, около 5000 человек из Московской области, а также из других городов России, — отметили в школе.
Шествие прошло по Красной площади до Государственного исторического музея. (жм)
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