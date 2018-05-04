На базе центра «Сириус» в Сочи появится лицей для одаренных детей

По словам губернатора, «Сириус» — уникальный образовательный проект для всей страны. Здесь уже побывали сотни талантливых детей, в том числе 200 ребят из Краснодарского края.

«Это президентский проект, и нам очень повезло, что такая площадка находится именно у нас на Кубани, в Сочи . Это дополнительная возможность для наших ребят найти себя, раскрыть свои способности и таланты», — отметил Вениамин Кондратьев.

Он также добавил, что на базе центра повышение квалификации прошли 350 кубанских педагогов. Такое сотрудничество способствует развитию всей образовательной системы в регионе.

«Для нас принципиально важно, чтобы на базе «Сириуса» также появилась школа с математическим уклоном для одаренных детей. Это расширяет возможность поиска талантливой молодежи в крае, в самых отдаленных станицах и поселках», — подчеркнул губернатор.

Он акцентировал, что новое учебное заведение с современнейшими лабораториями, спортивными залами, бассейнами, мастерскими, расположится на 6 гектарах. Дети смогут проживать здесь и получать образование.

Как уточнила руководитель «Сириуса» Елена Шмелева, строительство имеретинского лицея на базе центра планируется к 2021 году. Он будет рассчитан на 1100 человек. Также в планах возведение детского сада на 350 человек.

«Кроме того, в этом году заканчивается строительство общеобразовательной школы. Для сочинских школьников открывается программа инженерных классов», — рассказала руководитель центра. Она также сообщила, что с 1 сентября 45 ребят, которые прошли конкурсный отбор, будут здесь изучать углубленную программу по физике, математике, биологии и информатике в лабораториях и мастерских на базе «Сириуса».

«Важно, что ребята смогут прикоснуться к большой науке, поверить в себя и свои силы. Для мальчишек и девчонок это уникальная возможность реализоваться в жизни», — резюмировал губернатор, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.