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На базе центра «Сириус» в Сочи появится лицей для одаренных детей
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На базе центра «Сириус» в Сочи появится лицей для одаренных детей 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
О дальнейшем развитии сотрудничества между Краснодарским краем и Всероссийским образовательным центром для одаренных детей говорили 4 мая глава региона Вениамин Кондратьев и руководитель «Сириуса» Елена Шмелева.
По словам губернатора, «Сириус» — уникальный образовательный проект для всей страны. Здесь уже побывали сотни талантливых детей, в том числе 200 ребят из Краснодарского края.
«Это президентский проект, и нам очень повезло, что такая площадка находится именно у нас на Кубани, в Сочи. Это дополнительная возможность для наших ребят найти себя, раскрыть свои способности и таланты», — отметил Вениамин Кондратьев.
Он также добавил, что на базе центра повышение квалификации прошли 350 кубанских педагогов. Такое сотрудничество способствует развитию всей образовательной системы в регионе.
«Для нас принципиально важно, чтобы на базе «Сириуса» также появилась школа с математическим уклоном для одаренных детей. Это расширяет возможность поиска талантливой молодежи в крае, в самых отдаленных станицах и поселках», — подчеркнул губернатор.
Он акцентировал, что новое учебное заведение с современнейшими лабораториями, спортивными залами, бассейнами, мастерскими, расположится на 6 гектарах. Дети смогут проживать здесь и получать образование.
Как уточнила руководитель «Сириуса» Елена Шмелева, строительство имеретинского лицея на базе центра планируется к 2021 году. Он будет рассчитан на 1100 человек. Также в планах возведение детского сада на 350 человек.
«Кроме того, в этом году заканчивается строительство общеобразовательной школы. Для сочинских школьников открывается программа инженерных классов», — рассказала руководитель центра. Она также сообщила, что с 1 сентября 45 ребят, которые прошли конкурсный отбор, будут здесь изучать углубленную программу по физике, математике, биологии и информатике в лабораториях и мастерских на базе «Сириуса».
«Важно, что ребята смогут прикоснуться к большой науке, поверить в себя и свои силы. Для мальчишек и девчонок это уникальная возможность реализоваться в жизни», — резюмировал губернатор, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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