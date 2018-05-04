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Участники проекта «Московское долголетие» осваивают компьютерную грамотность в Лосинке
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Участники проекта «Московское долголетие» осваивают компьютерную грамотность в Лосинке 

Управа района Лосиноостровский 2 часа назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Две образовательные группы для обучения современных информационным технологиям заработали в Лосинке в рамках проекта «Московское долголетие». «Учащиеся» — жители старшего возраста, присоединившиеся к проекту, — занимаются в школах №763 и 1381; обе группы начали работать на прошлой неделе.
— Первое занятие — вводное. Участники проходят тестирование: кто-то впервые самостоятельно включил компьютер, а кто-то уверенно пользуется соцсетями. В зависимости от подготовки и уровня знаний наших учеников формируется программа обучения, — говорит преподаватель школы №1381 Андрей Рыбин.
Кстати, набор в группы продолжается. Записаться на курсы можно в центре социального обслуживания населения. Его адрес — ул. Магаданская, д. 9; часы работы — пн-чтв с 9.00 до 20.00; пятн с 9.00 до 18.45; сб с 9.00 до 17.00. С собой взять паспорт и СНИЛС. (иб)
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