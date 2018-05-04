Областные власти поддержат развитие образования в Академическом

«Инфраструктура, которая необходима для жителей данного микрорайона, будет обеспечена через систему поддержки как на региональном, так и на муниципальном уровне», — заявил Биктуганов в кулуарах расширенного заседания коллегии министерства. Стоит отметить, что мероприятие проходило в школе № 23, которая находится на улице Павла Шаманова в Академическом.

«Все ресурсы, которые мы сегодня консолидируем, чтобы в данном районе были созданы условия для обеспечения качественного образования, реализуются. Вы видите здесь систему дополнительного, дошкольного и школьного образования в шаговой доступности. В дальнейшем есть перспектива и по детским садам, и по школам», — сказал министр.

Юрий Биктуганов напомнил, что развитие образования в Академическом предусмотрено и генпланом Екатеринбурга