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Областные власти поддержат развитие образования в Академическом
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Областные власти поддержат развитие образования в Академическом 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Инфраструктура, которая необходима для жителей данного микрорайона, будет обеспечена через систему поддержки как на региональном, так и на муниципальном уровне», — заявил Биктуганов в кулуарах расширенного заседания коллегии министерства. Стоит отметить, что мероприятие проходило в школе № 23, которая находится на улице Павла Шаманова в Академическом.
«Все ресурсы, которые мы сегодня консолидируем, чтобы в данном районе были созданы условия для обеспечения качественного образования, реализуются. Вы видите здесь систему дополнительного, дошкольного и школьного образования в шаговой доступности. В дальнейшем есть перспектива и по детским садам, и по школам», — сказал министр.
Юрий Биктуганов напомнил, что развитие образования в Академическом предусмотрено и генпланом Екатеринбурга.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее о строительстве школ и детских садов в новом микрорайоне в интервью нашему изданию говорил гендиректор «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин.
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