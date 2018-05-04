Ещё
В районной школе прошла встреча с ведущим тренером мирового центра «Реальное айкидо»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В районной школе прошла встреча с ведущим тренером мирового центра «Реальное айкидо» 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
27 апреля в школе № 1279 состоялась встреча с Игорем Петрович, ведущим тренером мирового центра «Реальное айкидо», который находится в Белграде.
Игорь Петрович приехал в Москву по приглашению педагога дополнительного образования спортивной секции «Реальное айкидо» в школе № 1279 И. В. Лемешко. На встрече обсудили перспективы развития реального айкидо, совместную организацию и участие в спортивных мероприятиях и проектах в рамках программы международного школьного сотрудничества «Мост Дружбы». Встреча была интересной и содержательной.
Также Игорь Петрович провел семинар для воспитанников спортивной секции «Реальное айкидо» в школе № 1279.
Каховка: последние новости
Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде В районе открылся молодежный клуб Русского географического общества Учеников районной школы приняли в ряды Юнармии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов152
Пекин уступает под напором Трампа145
«Белые каски» больше не нужны Западу26
Сотрудницу полиции застали за блатной песней188
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту252
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение