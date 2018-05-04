В районной школе прошла встреча с ведущим тренером мирового центра «Реальное айкидо»

27 апреля в школе № 1279 состоялась встреча с Игорем Петрович, ведущим тренером мирового центра «Реальное айкидо», который находится в Белграде.

Игорь Петрович приехал в Москву по приглашению педагога дополнительного образования спортивной секции «Реальное айкидо» в школе № 1279 И. В. Лемешко. На встрече обсудили перспективы развития реального айкидо, совместную организацию и участие в спортивных мероприятиях и проектах в рамках программы международного школьного сотрудничества «Мост Дружбы». Встреча была интересной и содержательной.

Также Игорь Петрович провел семинар для воспитанников спортивной секции «Реальное айкидо» в школе № 1279.