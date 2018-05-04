Ещё
Химическая викторина прошла в школе на Инженерной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Химическая викторина прошла в школе на Инженерной 

Управа Алтуфьевского района 22 минуты назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В субботу, 28 апреля, во втором корпусе школы №305 Алтуфьевского района в рамках декады естественнонаучного цикла прошла химическая викторина «Объяснимо и факт!» среди учащихся 7 «В» класса. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«Ребята разгадывали загадки, анаграммы, объясняли химические термины без слов, используя только жесты и мимику. В процессе игры команды сплотились и узнали много интересных фактов об элементах и веществах. Ребята получили заряд бодрости и позитива на все праздники!», — говорится в сообщении.
Напомним, корпус №2 школы №305 находится по адресу: ул. Инженерная, д. 16. (то)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
День открытых дверей для родителей дошкольников прошел в школе на Костромской Освещение восстановили во дворе в Путевом проезде Концерт ко Дню Победы пройдет в Путевом проезде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно312
Россия отказалась от союзов с Китаем297
Литва переименовала Грузию91
Британские истребители сопроводили российский самолет32
Названа основная версия гибели блогера Макушина17
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:51
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение