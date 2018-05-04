Химическая викторина прошла в школе на Инженерной

В субботу, 28 апреля, во втором корпусе школы №305 Алтуфьевского района в рамках декады естественнонаучного цикла прошла химическая викторина «Объяснимо и факт!» среди учащихся 7 «В» класса. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Ребята разгадывали загадки, анаграммы, объясняли химические термины без слов, используя только жесты и мимику. В процессе игры команды сплотились и узнали много интересных фактов об элементах и веществах. Ребята получили заряд бодрости и позитива на все праздники!», — говорится в сообщении.

Напомним, корпус №2 школы №305 находится по адресу: ул. Инженерная, д. 16. (то)