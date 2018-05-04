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Семь детских учреждений на Урале получили «неуд» от экспертов
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Семь детских учреждений на Урале получили «неуд» от экспертов 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Всего за год эксперты проверили 529 образовательных организаций, рассказала Наталия Давыдова на расширенном заседании коллегии министерства. В ходе исследования были опрошены 193,5 тысячи родителей, учащихся и педагогов. Они должны были оценить открытость школ (объем информации на официальном сайте), комфортность образования, вежливость сотрудников, удовлетворенность детей и доступность для детей с ограниченными возможностями. В результате 225 организаций получили отличный балл, 292 — хороший, пять — удовлетворительный и семь — неудовлетворительный. «Цель — не выявление лучших и худших, а создание информационных условий для повышения качества услуг», — сказала Давыдова.
Лучшими стали школа в поселке Озерный Режевского района, областной медколледж и хореографическая школа в Лесном. Худшие организации Давыдова не назвала. На портале, где размещаются результаты проверок, к их числу отнесены школа в селе Старобухарово Нижнесергинского района, Тугулымский центр детского творчества, Нижнетуринская художественная школа, екатеринбургская спортшкола № 2, а также школы искусств в Среднеуральске и Богдановиче.
По словам Давыдовой, наиболее частыми причинами низкого рейтинга являются неудовлетворительное материально-техническое оснащение, нехватка педагогов и низкий уровень их квалификации, а также недостаточность информации на сайтах. К решению проблем организаций, получивших низкий балл, уже привлекли муниципальных чиновников. Первые обсуждения наболевших вопросов с участием госслужащих уже прошли. В дальнейшем руководители учреждений должны будут отчитаться о «работе над ошибками». Впрочем, Давыдова признала, что решение материальных и кадровых проблем может занять длительное время.
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