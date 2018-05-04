Сравним с эскизом: вместо снесенной 11 месяцев назад школы на ВИЗ-бульваре уже построили новую

Новое здание первой школы на ВИЗ-бульваре набрало высоту и объем — более того, на объекте уже вовсю ведется фасадная отделка и остекление. Это очень высокий темп работ, если учитывать, что старое, «сталинское» здание школы снесли всего 11 месяцев назад. Строить новое нужно быстро, потому что детишки из первой школы сейчас распределены по окрестным учебным заведениям, которые и без того перегружены. В последние годы из-за ухудшающегося состояния старого корпуса учиться здесь могли всего около 300 школьников. Новое здание сможет вместить тысячу.

Закончить стройку планировали во второй половине 2018 года (даже если эта школа открылась бы позже 1 сентября, она бы все равно очень облегчила жизнь района).

— На сегодня поставлена задача по окончанию всех работ в 2018 году, — подтвердил Е1.RU заместитель начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Михаил Ладейщиков, — но эта задача не подтверждена финансированием. Если в течение второго-третьего кварталов получится привлечь дополнительные деньги из бюджетов верхнего уровня, то сможем расплатиться и объект будет завершен.

Предлагаем посмотреть, как сейчас выглядит новое здание и как оно вписалось в сложный ландшафт с переменной высотой: