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В Новгородской области был официально объявлен министр образования
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В Новгородской области был официально объявлен министр образования 

РИА «ФедералПресс» 21 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Им стал Павел Татаренко. Указ о его назначении подписал глава региона Андрей Никитин.
Татаренко был один из семи участников конкурса на вакантную должность. Конкурс завершился в марте 2018 года. Также Татаренко победил в конкурсе «Лидеры России», который проходил по указанию президента России Владимира Путина.
Министр образования родился в поселке Парфино и получал образование в Новгородском государственном университете. Татаренко отметил, что для него большая честь развивать сферу образования и культуры в родном регионе.
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