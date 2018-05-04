В Новгородской области был официально объявлен министр образования

Татаренко был один из семи участников конкурса на вакантную должность. Конкурс завершился в марте 2018 года. Также Татаренко победил в конкурсе «Лидеры России», который проходил по указанию президента России Владимира Путина

Министр образования родился в поселке Парфино и получал образование в Новгородском государственном университете. Татаренко отметил, что для него большая честь развивать сферу образования и культуры в родном регионе.